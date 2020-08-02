外賣珍珠奶茶內藏膠袋　食客：望見十分反胃

疫情下市民大多買外賣回家享用，但進食前宜小心檢查，否則隨時「吞膠落肚」！有市民在屯門區一間食肆，外賣了一杯珍珠奶茶回家飲用，豈料喝到一半時，才發現飲品遭「加料」，杯內竟藏有一個扭作一團的膠袋。該名市民「中招」後大感反胃，已致電政府部門投訴。

市民鄧先生今日(2日)中午1時許，在屯門友愛邨一間以做外賣為主的食肆，買了一份炸雞和一杯珍珠奶茶，然後拿回家中享用。他把飲管插入已經密封了的珍珠奶茶內，飲用時發現飲管難以攪動，初時他以為是杯內的冰塊或珍珠阻礙着飲管，但再喝多一點，才發現杯內竟然藏有一個扭作一團的透明膠袋，體積約佔整杯珍珠奶茶的三分之一。

鄧先生稱，看到飲品被人「加料」感到十分反胃，認為很不衞生，但幸好身體未見不適，「真的很離譜，這麼大的一個膠袋都可以倒進杯內，都不知道是不是故意的！」他稱，涉事食肆在屋邨內開業多年，他以往亦偶然光顧，其衞生狀況算是可以接受。

鄧先生下午已就事件致電政府熱線1823，要求轉駁至食環署轄下的食物安全中心作投訴，但該部門未有接聽其電話，他只好留下聯絡資料以便相關部門回覆。