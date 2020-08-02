多名區議員促設租金管制　潘焯鴻︰陳帆下台可解決房屋問題

香港樓價高、租金貴，港人住屋問題十萬火急，惟政府對此苦無對策，關注基層住屋聯席聯同關注綜援低收入聯盟今(2日)舉行論壇，多名與會區議員均要求政府盡快設立租金管制，中科興業董事總經理潘焯鴻更把住屋問題矛頭指向運輸及房屋局局長陳帆，直指「陳帆下台係解決房屋問題嘅辦法。」

沙田區議員岑子杰於論壇上指，本港現時租務市場權益傾斜向業主，多年來租金只加不減，就算現時疫情導致經濟差，都不見有減租。深水埗區議員何啟明則指，房屋問題就是分配問題，又指過渡性房屋計劃本身治標不治本，狠批政府「有錢救國泰卻對基層市民毫無支援」。

疫情令本港失業率上升，對於勞工及福利局局長羅致光「失業就拎綜援」言論，岑形容羅的說法「非常離地」，重申綜援只是安全網，不足以交劏房租金。

何啟明質疑羅致光「應該不知道綜援有幾難拎」，又透露有街坊申請綜援，公務員於疫情下在家工作，根本不能交表，反問是否「叫街坊交上去個職員屋企？」