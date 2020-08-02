政Whats噏：遭潘焯鴻稱「麒麟怪」　葉劉：好侮辱、好冇風度

議員葉劉淑儀曾經喺2015年年初二喺車公廟被麒麟撞飛，之後每逢農曆新年都有網民重提呢件事。之不過，依家已經過咗新年咁耐，點解會有人話見到麒麟再現？話說早前曾報名參選立法會九龍西地方直選嘅潘焯鴻，尋日(1日)就喺Facebook(fb)上，話發現自己同葉劉幫襯埋同一間裁縫店，仲寸爆葉劉嘅造型好似「麒麟怪」！

葉劉淑儀今日(2日)亦喺自己fb上，上載多張日前到裁縫店嘅相片，見到葉劉當日戴住由政府派發嘅「銅芯口罩」，裁縫幫佢度身時仲除低咗外套，露出一雙玉手添！之不過，葉劉呢一身造型就惹嚟潘焯鴻攻擊，潘唔止嘲諷葉劉有「麒麟臂」，仲形容葉劉嘅打扮係「麒麟怪」添，認真火藥味濃。

面對被人身攻擊，葉劉覺得潘焯鴻嘅言論好侮辱，仲話人有肥有瘦，男士唔應該批評女士身材，直斥潘好冇風度添！葉劉仲特別提到，潘自己都有報名參選，反問佢有冇尊重過女性選民，又質疑潘係想抽水、借自己上位。被問到會唔會考慮採取法律行動時，葉劉就話，香港依家冇法例規管仇恨言論，所以就算呢啲言論有歧視性都告唔到。