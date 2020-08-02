調查指近9成打工仔疫後受壓　半數出現焦慮症狀

本港新冠肺炎疫情再度失控，不少打工仔擔心經濟受挫會失掉飯碗，壓力瀕臨爆煲。有關注青少年的非牟利團體今（2日）公布一項調查，發現近9成受訪打工仔在疫情後感壓力，超過在5成人出現焦慮症狀。團體指新入職員工出現焦慮情況最嚴重，呼籲企業多為他們提供情緒支援。

香港青年商會屬下分會半島青年商會社會發展組與香港心理衞生會合作，於今年5月至7月期間，在網上以問卷形式，訪問了801名年齡介乎18至65歲的在職人士，問及受訪者過去1個月內的情緒健康，以了解其身心狀況、處理壓力習慣及企業對員工的支援。

調查發現，87%受訪者認為自己在逆境下面對不同的壓力，51%受訪者有焦慮症狀。然而，只有不足20%受訪者在過去1年接受精神健康服務，少於10%向醫生求診。另外，調查又問到受訪者面臨壓力時的處理方法，接近9成受訪者有使用不同減壓方式，當中包括休息/睡眠(23%)、做運動(20%)及消閒娛樂(19%)。

團體表示，新入職員工的焦慮指數最高，建議企業多為新入職員工提供情緒支援，另又建議業界多提倡精神健康的重要性，鼓勵同事之間互相關懷及留意身邊人的狀況。