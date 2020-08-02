政府將建臨時醫院　選址亞博館二期用地

新冠肺炎第三波疫情嚴峻，香港的醫療系統承受巨大壓力，政府表示曾去信中央政府要求協助。至近日，中央政府派出支援隊來港，除了會協助改裝亞洲國際博覽館為社區隔離設施，亦會協助興建一所臨時醫院，暫定選址於亞博館二期用地。

政府指，臨時醫院選址於亞博館二期用地，位處亞博館一期旁邊，在航天城路及航展道交界，土地面積約5.3萬平方米，可建樓面面積更達8.8萬平方米。早於興建亞博館一期時，該處已規劃為二期用地，政府更曾在2018年施政報告提出興建亞博館二期，惟至今仍未推展，該用地現時是貨車調度區。政府表示，將盡快開展興建臨時醫院的工作，以接收新冠肺炎病人；至於中央將會派多少人來港協助興建臨時醫院，目前仍在評估中。

武漢在疫情爆發初期，曾興建兩所臨時醫院，其中「火神山醫院」佔地約2.5萬平方米，設有1000個床位，從方案設計到建成啟用僅10天。有指，政府將在中央協助下興建的臨時醫院形式，近似內地的「火神山醫院」，若以土地面積粗略估算，能提供約二千個床位，但未知建成後會接收那類病人。