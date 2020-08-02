警冚油麻地釣魚機賭檔　拘43人兼涉違禁聚令

油尖警區特別職務隊聯同反黑組、分區特遣隊及分區雜項調查隊，經深入調查及情報分析後，今日(2日)凌晨時分進行代號「閃攻」的反非法釣魚機賭檔行動，突擊搜查區內目標單位，搗破5個懷疑非法釣魚機賭檔。

行動中，警方拘捕28男15女(15至67歲)，其中5人涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）被捕。另外38人則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕，他們同時涉嫌違反俗稱「限聚令」的《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）。所有被捕人士現正被扣留調查，行動仍然進行中，警方不排除有更多人被捕。

油尖警區特別職務隊李楠傑督察表示，經深入調查後，發現5個賭檔均為同一犯罪團夥操控，相信今次行動成功打擊該團夥的主要收入來源。他強調，現時正是疫情最嚴峻的時刻，任何群眾聚集均會增加病毒擴散風險，警方呼籲市民切勿參與任何被禁止的群組聚集，以免疫情繼續擴散。另外，今日行動發現1名未成年少女參與賭博，鑑於近日學生因疫情停課，家長應多留心子女，以免他們誤入歧途。