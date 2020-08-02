立會議員或延任一年　棄選議員工作被打亂

第6屆立法會會期原本已於上月中完結，但政府因應新冠肺炎疫情而將原定9月舉行的立法會換屆選舉押後1年，政界預料現任議員將會延任1年，以維持議會基本運作。不過，近20名議員一早表明放棄角逐連任，當中有部分人已安排好卸任議員後的工作計劃，認為延任安排打亂計劃，亦有人欣然接受「做多1年」，認為個人問題事小，以市民福祉為重。

立法會將出現1年「真空期」，其中1個建議方案是由現任議員延任1年。體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國、身兼大律師的議員容海恩、旅遊界議員姚思榮，均已計劃好在任期結束後投入其他工作，3人均表示會打亂部署，但仍須待全國人大常委會決定。

容海恩指，原定打算繼續大律師工作，明年1月更需要上庭，故現時需調整工作部署。馬逢國則指，原定計劃在藝術及文化上作義務及經營工作，若延任無可避免會影響原有的計劃。姚思榮原定計劃專注公司業務，但認為自己有社會責任，若延任會欣然接受，又指自己已任2屆議員，對於議會工作駕輕就熟，隨時準備回歸議會。

此外，議員蔣麗芸、柯創盛及進出口界議員黃定光均認為，個人事小，應以大局為重，其中黃、柯更指暫時未有其他工作計劃，但面對延任安排，均認為需要留待人大常委會決定，會以大局為重。至於民主派方面，衞生服務界議員李國麟表示，暫時沒有其他工作計劃；議員黃碧雲表示，需要先留待人大常委會決定，了解細節後才回應。