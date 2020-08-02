保就業難惠及僱員　快遞公司要求員工減薪2成　

政府推行「保就業」計劃，惟一直被指有監管漏洞，僱主雖不解僱員工，仍可要求員工減薪。有指其中一間參與計劃的香港公司「SkyNet國際快遞」早前獲政府發放105萬港元工資津助，上月底卻宣佈大部份全職員工由本月起減薪2成。有工會批評該公司做法不道德，有違計劃原意。東網正向涉事公司查詢。

翻查政府發放的已領取工資補貼僱主名單，「SkyNet國際快遞」在計劃中獲發105萬港元工資津助，承諾受薪僱員人數是44人。據了解，該公司上月底向員工發通告，指公司營運受新冠肺炎疫情影響，除了月薪1.2萬港元或以下員工不用減薪外，所有員工需由本月起需減薪2成，相關安排會實施至另外通知。該公司總經理又指，政府的資助僅足以讓公司維持員工數目。

職工盟統籌幹事王宇來直斥該公司做法不道德、違反「保就業」計劃原意，並質疑疫情雖重創多個行業，惟對速遞業影響不算嚴重，故對該公司以營運困難為由，強迫員工減薪有保留。

王又指，通知員工減薪2成的行為屬單方面更改僱傭合約，並不合法，甚至可視為解僱，若員工發現公司本月薪金被減2成，有權向勞工處尋求協助，追討欠薪。王續指，在上述情況下追討欠薪，該公司只有兩種處理方法，一是按原定薪金出糧、二是在賠償下終止僱傭合約。

王相信大部分員工是「敢怒不敢言」，由於現時找工難，唯有接受公司的單方面通知；而員工大多亦對政府的「保就業」計劃有怨言，不明白為何政府不做好監管，導致計劃只能保障僱主，無法保障員工。

王批評「保就業」計劃漏洞多，見不到能惠及僱員，又指有僱主在收取工資津貼後，仍要求員工減薪或無薪假、又有解僱長工改為聘用薪酬較低的兼職員工等情況。除了職工盟，亦有多個政黨、團體批評相關計劃多漏洞，王認為政府在第二期「保就業」計劃，必須加多一些條件來監管僱主。