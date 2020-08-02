香港聖公會成立教育部　單一對口向外表達意見

香港聖公會將成立「教育部」，協調轄下3個原各自管理的中小學及幼稚園辦學團體。該部門的董事會由香港教省大主教鄺保羅、秘書長管浩鳴以及法律顧問鄭慕智等教會高層組成。執行委員會則包括3個辦學團體主席及教育專責委員會主席等人組成，負責推動教會的教育政策。管浩鳴接受傳媒查詢時指，自己非「教育部」負責人員，不方便回覆。

聖公會刊物《教聲》上月19日報道，鄺保羅在聖公宗（香港）小學監理委員會年度周年餐會暨校長會上指，為了「聖公會在香港和澳門能夠積極承擔教育的使命」，宣布教省將成立教育部，以作為對外溝通時的單一對口來表達意見，又強調非管理各學校，而是負責支援和協調各辦學團體；協助行政及文書工作；為校董和教師提供培訓及進修；向學生傳道。他又指各校已成立法團校董會，教育部會接受捐款以作培訓及進修。

據悉，聖公會數年前已計劃成立「教育部」，統一處理中小學及幼稚園的行政，期望與天主教香港教區、東華三院或保良局等大型辦學團體看齊。有傳媒引述知情人士指，聖公會轄下中學向來較多元，若新部門令屬校日後須按教會立場行事，難免會影響屬校的校本管理。