同一病房揭4個案　明愛醫院恐大爆疫

愈來愈多新冠肺炎隱形病人「入侵」公立醫院普通病房，隨時造成院內大爆發。明愛醫院一個內科病房最初有兩名病人確診，醫院管理局沒有主動公布，並將個案列為社區感染。該病房昨再有一名醫生及病人初步確診，同一病房感染個案增至四宗。惟當局認為醫生是家居傳染，三名病人亦非同一病格，堅稱不屬院內感染。有醫生批評當局定性草率，憂隨時引起院內大爆發。本港昨新增一百一十五宗確診個案，累計病例達三千五百一十二宗。

確診新冠肺炎死亡個案續有增加，瑪麗醫院一名確診的九十四歲男病人昨午離世，他居於牛池灣彩虹邨錦雲樓，本身有長期病患。聯合醫院一名男病人前日死亡，他的檢測樣本昨日證實曾感染新冠肺炎，改列作確診者，令本港染疫死亡個案增至三十五宗。

明愛醫院一個內科病房於上月廿五及廿六日，分別各有一名男病人確診，醫管局沒有在疫情記者會主動公布，相隔三日在傳媒查詢下才承認事件，醫管局指經檢視後將兩宗個案列作社區感染，同病格十五名病人的檢測結果呈陰性。不過，同一病房有一名醫生昨初步確診，並多一名八十七歲男病人染疫。醫管局總行政經理何婉霞解釋，該名醫生的家人早前確診，相信他是經家人傳染，而三名病人處於不同病格，三人無接觸，故推算不屬院內感染。另有三名醫生曾與染疫醫生一同吃飯，會被列為密切接觸者。

本身是醫生的議員郭家麒批評，同一病房爆出四宗個案，但醫管局在沒有抽取環境樣本下便定性為非院內感染，形容過程草率及馬虎，亦難以服眾。他又批評醫管局沒有在初期公布有關個案，指隱瞞疫情對追蹤工作於事無補，反予人欲蓋彌彰之感。他指社區隱形病人太多，應安排所有入院病人都要進行病毒測試，否則會令普通病房愈來愈多確診，連累醫護染疫或被列為密切接觸者，變相令醫護人手更短缺。

本港連續十二日錄得單日破百宗確診個案，昨新增的個案全屬本地感染，當中三十六宗源頭不明。旺角怡安閣直銷中心群組再多八人確診，該群組增至三十一宗染疫。上水文錦渡缸瓦甫一個地盤再多四宗確診個案，總數增至八宗。多個院舍群組不斷擴大，西營盤明愛恩翠苑再多一名五十九歲照顧員染疫；屯門康和護老中心增一名九十三歲女病人確診；深水埗順寧道的敬福護理院亦多一宗確診。堅城（梁氏）建築群組在觀塘創紀之城三期十一樓的辦公室，同層增一宗個案，涉一名同層其他公司的員工。

另外，一名在紅十字會京士柏總部工作的機電署職員昨初步確診，他主要在機房工作，毋須接觸血液製品。而康文署亦有一名康樂助理員中招，他於中西區上環市政大廈上班，負責後勤工作，最近一次上班為上月三十日。仁安醫院有一名醫生疑被家人傳染而中招，仁安醫院指該醫生於家人上月廿七日確診後已無再上班。