東方日報A1：冇病女士當確診枉送亞博館　政府發瘟靠害市民

亞洲博覽館社區治療設施啟用首日即擺烏龍！一名非感染新冠肺炎女士被誤當確診者送入亞博治療中心，與病毒相處十八小時後始獲送往醫院檢測，幸證實並沒有染疫。醫管局就事件多番道歉，並承諾認真檢討。議員批評事件屬非常低級錯誤，完全不容發生，對該名非確診者影響深遠，若不幸染疫，醫管局需負全責。

第三波疫情來勢洶洶，公立醫院病床「爆煲」，為應付連日增逾百名的確診者，醫管局改裝亞洲國際博覽館作為社區治療設施，並於前日啟用，共有三十一名病人轉送該處，惟啟用首日便發生事故。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，亞博館啟用首日下午四時，局方根據入院名單安排一名女士入住亞博館，直至晚上十時醫生核實資料，才發現該女士沒有陽性確診紀錄；延至昨早十時再經評估後，證實她並非確診者，即時轉送瑪嘉烈醫院檢查及作病毒測試，暫時檢測結果呈陰性。

何婉霞就事件多番致歉，並指女事主一直留在亞博館獨立病格，期間有戴外科口罩。醫管局已經即時檢視，加強核實名單。她指，希望公眾能理解亞博館屬新運作，當中病人數目多而且過程較急速，強調醫護人員忙及趕急並非藉口，承諾會認真檢討，希望公眾諒解。

醫管局行政總裁高拔陞昨早出席電台節目時形容亞博館啟用首日運作順利，有關設施主要供需隔離多於治療者入住，故在醫療及人手上需求不大。他希望加快流程，短期內協助更多病人，並估計本周可接收更多病人，以縮短等候入院時間。對於是否需要派外援協助，高強調，當局在過去半年吸取更多應變經驗，直言「有信心即使多開幾個亞博館，醫管局亦能應付」。

議員郭家麒對事件感到非常驚訝，形容今次事故是非常低級的錯誤，對該名病人非常不公平。他指，明白醫護人手緊張，但不能因此成為藉口。他透露，有不少私人執業醫生有意到亞博館幫忙，惟局方未有接納，質疑當局沒有妥善調動人手。他又指，醫管局非首次發生對調事故，若當中不幸有人因此而確診，局方需負責任及賠償。議員葛珮帆稱，今次事件揭示亞博館運作流程有漏洞，促局方盡快檢視，不容再有類似事件發生。

醫管局及衞生署擺烏龍事件非首次發生，早於今年三月曾發生對調四個入境人士的新冠肺炎檢測樣本，以致兩名確診者錯誤地獲安排直接返回登記居所；七月時，衞生署實驗室曾誤將兩份檢測報告掉轉，將一份陽性報告當作屬於陰性病人的報告，涉事陰性病人被送往隔離病房，與確診者同住；其後，藍田普通科門診有樣本瓶條碼亦發生調亂事故。

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