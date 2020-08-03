東方民調：學者斥苟且敷衍　釀第三波爆發

第三波新冠肺炎疫情一發不可收拾，今波確診宗數已超越第一、二波疫情總和，疫情迅速惡化，是港府每項補鑊都姍姍來遲所致。有學者及時事評論員炮轟港府面對疫情掉以輕心，措施雜亂無章，尤其處理豁免檢疫人士的工作苟且敷衍，防疫失敗終釀成疫情大爆發。

第三波疫情由七月五日起爆發，有專家當時已提出警告，認為疫情緩和的香港無故出現本地爆發，源頭很大機會來自外來的豁免檢疫人士。疫情發展至月中愈趨嚴峻，多名專家呼籲收緊豁免檢疫措施，惟港府在十九日發聲明，反駁豁免檢疫帶來漏洞並歸咎屬新一波疫情源頭的評論是誤解。

港府拖至廿九才實施收緊豁免檢疫人士的入境安排，規定非在港卸貨的貨船不能來港進行船員換班，但港府仍拒承認錯判疫情，更稱沒證據顯示一定是豁免檢疫者播毒。

然而，有大學研究證實，本地多宗個案的病株基因排序，部分與來自菲律賓的病毒株極為相似，部分則與哈薩克機組人員身上的病毒株一樣，推斷第三波疫情爆發很可能由輸入個案導致。港府再被追問疫情源頭時，終自打嘴巴承認今波疫情與豁免檢疫人士有關，指會嚴肅檢視措施。

新冠肺炎決堤式爆發，港府終決定再將防疫措施加辣，包括聚集人數上限由四人減至兩人；食肆全日禁堂食；強制戴口罩延伸至室外公共地方；體育場所及游泳池納入表列處所一律要關閉，為期七天。

惟港府防疫失敗卻要全港人「埋單」，硬推食肆全日禁堂食措施更令不少打工仔「踎街食飯」，遭各界狠批政策離地，港府更要連補兩鑊，在午膳時間開放社區會堂或社區中心供市民用膳，再急急宣布朝五晚六恢復堂食，全日禁堂食施實兩日便「玩完」。

理大專業及持續進修學院講師陳偉強批評，港府處理豁免檢疫人士的工作苟且敷衍，面對疫情又掉以輕心，不肯正視問題，漏洞終釀成第三波疫情爆發。他指港府官員有錯又不願意承認，直到近日才檢視有關安排，屬亡羊補牢。時事評論員陳雲生批評港府防疫拖泥帶水，措施雜亂無章，令到之前得來不易的防疫成果功虧一簣。