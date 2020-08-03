東方民調：豁免檢疫種禍 亂禁堂食一錯再錯

第三波疫情來勢洶洶，專家小組早已多番警告源頭可能來自獲豁免檢疫的入境人士，惟港府直至有研究證多宗本地個案的病毒株基因排序與輸入個案一致才認衰。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評港府防疫失策，全日禁堂食措施更是離地，思慮不周玩殘市民，港府防疫存漏洞五宗罪累全港人「埋單」，無把握機會撲火，現時補鑊恐於事無補。

香港新冠肺炎累計個案逾三千大關，單日新增確診個案已連續多日破百，絕大部分為本地感染。港府防疫滯後是第三波大爆發元兇，包括一直不願收緊獲豁免檢疫人士安排、社區檢測量嚴重不足、檢疫中心及公立醫院病床超負荷，逾百確診者無得入院、無強制全民戴口罩及太遲收緊食肆禁令等，成為防疫漏洞五宗罪。港府補鑊措施永遠慢十拍，當中收緊豁免檢疫人士安排更是後知後覺，遲近一個月才補漏。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問四百九十三名十八歲或以上市民，結果顯示，專家早已警告第三波源頭可能來自外來豁免檢疫者，港府充耳不聞，四成六受訪者直指，豁免檢疫種禍根；兩成四轟港府死不認錯；兩成一斥當局閉門造車，漠視專家意見。

研究證本地個案與來自菲律賓及哈薩克機組人員的病毒株一致，港府才認衰，五成二受訪者批評港府無把握黃金機會撲火；兩成二無奈指現時補鑊於事無補；一成八轟港府是自食其果。

港府只收緊部分豁免檢疫人士措施，五成五受訪者認為，仍然有播毒漏洞；兩成六斥踢一踢郁一郁；一成二批評豁免措施不清不楚。

全日禁堂食實施有市民踎街食飯，港府為平息民怨開放會堂供午膳，五成五受訪者斥措施離地，不知民間疾苦；兩成一轟一錯再錯，愈補愈漏；一成三直指防疫成效存疑。

港府最終跪低，全日禁堂食兩日後恢復朝五晚六堂食，六成三轟港府思慮不周，玩殘市民；一成四斥兒戲如一場鬧劇；一成一埋怨防疫變擾民。

港府一個月內多次收緊防疫措施，大部分受訪者認為港府防疫策略失敗，五成二斥港府無能，市民埋單；兩成五轟決策欠果斷，得不償失；一成四揶揄是亡羊補牢式防疫。

綜觀情況，大部分受訪者批評港府防疫措施一錯再錯，踢一踢郁一郁，以至疫情再度爆發，港府輕視防疫漏洞最終自食其果，更連累市民受罪。