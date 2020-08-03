3男元朗捱斬1人遭劏肚　警拘越南4人幫包括1聲請漢

元朗發生恐怖傷人案3男中刀，其中一人肚破腸流！現場逢吉鄉路逢吉鄉一間士多，昨晚(2日)9時許，警方接獲一名姓蔡(59歲)女子報案，指有3名越南男子攜刀闖至上址，將舖內3名男子斬傷，兇徒得逞後四散。

警方人員接報趕至，於現場發現3名男子倒臥血泊中，其中一人為士多女店東的61歲胞兄，他腹部疑遭劏開，腸臟外露。其餘兩名傷者為蔡的友人，分別姓黃(51歲)及姓潘(55歲)，黃的手指及背中刀，手指幾乎斬甩；潘背部受傷；救護員到場為傷者包紮後，將蔡及潘送抵屯門醫院救治，黃則被送往博愛醫院救治後，轉送屯門醫院留醫。

案發士多內及門外地上俱留下斑斑血漬及玻璃樽，相信與案有關。警方經一番兜截，先在士多附近截獲一名36歲，持「行街紙」涉案越南籍男子，其餘兩名兇徒逃脫。

警方經初步調查後，相信案發前，姓蔡店東兄妹與數名友人於士多內聊天消遣，其後其中一人步出舖外取車，期間與3名於附近訪友及作客的越南漢因目光問題爭執，其後各人悻然離去。未幾，3名越南漢攜刀折返士多向多人施襲，釀成血案。

警方其後將被捕越南聲請漢帶返其居住的一間石屋搜查，於屋內拘捕同是越南籍的一男兩女(27至49歲)，該3人俱為非法入境者；該聲請漢涉嫌傷人、以及協助及教唆他人非法入境被捕，而屋內被捕的3名越南男女，涉嫌非法入境被捕，案件交由邊界警區刑事調查隊跟進，並追緝兩名在逃的越南兇徒歸案，他們犯案時，分別身穿黑色、黃色上衣及戴口罩。