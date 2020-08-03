探射燈：食店推顧客自攜餐具　反遭食署警告

疫下禁堂食，令外賣即棄餐具垃圾激增，惟有曾推出自攜餐具外賣自取的食店，卻被食環署警告，指將烹煮好的食物給予食客自攜的器皿並非理想和衞生做法。有議員直指，該署做法矯枉過正，未有為環保盡力。

曾推出自攜餐具外賣自取體驗的叙福樓主席兼行政總裁黃傑龍表示，在晚市禁食令下，原以為只要設有指定餐枱等區，就可以讓客人自攜器皿買外賣，惟其後有食環署人員到他的一間食肆巡查時，指食肆容許顧客自攜餐具處理食物不當，嚇得客人也跑掉。他曾致電該署了解，雖無說明不可自攜器皿外賣，惟獲告知不可讓客人接觸食物，有見及此，故決定取消自攜器皿外賣的安排。他明白疫情當前，防疫為先，但對於不能為環保出一分力，減少使用即棄餐具器皿等，亦感到無奈和可惜。

議員陸頌雄直言，食環署做法矯枉過正，認為做法為市民帶來不必要的麻煩，建議執法上應更人性化，視乎實際情況再作行動。

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