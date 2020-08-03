探射燈：網購激增　速遞貨品濫用發泡膠

有超市內的每個椰菜均被包上保鮮紙。

疫情期間，市民靠外賣度日，同時再刺激網上購物，速遞貨品包裝大量浪費，連同龐大的超市貨品多餘包裝，廢膠問題更不堪設想。網購連月來亦趨頻繁，有網購平台早前公布2月平均每日訂單量約3.26萬宗，比1月急升45.5%，按年上升逾1倍半；即使及後每日訂單量隨疫情相對平穩而下跌，但4及5月均逾3萬宗。事實上，東網記者日前於多區速遞收貨站，不難發現店內貨物多到無處可放，如在觀塘一所速遞收貨站，店內擠滿貨物，近百件貨被迫堆放店外，每件均用上紙皮箱、發泡膠及保鮮紙包裹。

超市貨品過度包裝問題亦未解決。記者日前與綠色和平項目主任陳可淳於多間連鎖超市巡查，發現不少貨品都被加添重重包裝，其中以蔬果類貨品最嚴重，例如有超市為每一件蔬菜都包上保鮮紙，甚至有進口水蜜桃每個附有果網，卻再加上保鮮紙及膠盒包裝。

「話就話包裝係為咗避免貨品喺運輸途中損壞，但好多包裝根本運到舖頭先包。」陳認為不少超市貨品存在不必要包裝，部分只為促銷而添加，並非衞生考慮。她直指食品包膠未必有助抗疫，「肺炎病毒都可以喺塑膠上存活3日。」至於速遞貨品及外賣產生大量即棄塑膠，陳建議可以廢紙或其他能吸震的廢料取代發泡膠。

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