探射燈：禁堂食無諗後果　5日棄2.5億膠餐具　引發環保災禍

疫下禁堂食，令外賣即棄餐具垃圾大增，有環保團體估計每日棄置塑膠餐具量增至逾5000萬件。

新冠肺炎第3波疫情嚴峻，政府日前推出禁堂食規定短短5日，估計已製造2.5億件塑膠餐具垃圾，對已屆爆滿的堆填區造成更大壓力。有環保界人士直言現時環保政策欠完善，棄置塑膠量年年上升，促請政府積極改善回收系統及加強源頭減廢。

「堂食梗係少咗好多，外賣就多咗4分1。」於新蒲崗經營餐廳的王女士表示，自年初疫情爆發以來外賣量明顯上升，使用的即棄塑膠餐盒及膠袋等亦增加，雖然偶有顧客自備餐盒買外賣，但為數不多。環保團體綠領行動早前發表調查報告，揭示疫情期間港人一周購買約2110萬次外賣，較疫情前約1350萬次外賣上升逾50%，相關如膠飲管、即棄塑膠食物盒及外賣膠袋等即棄用品的消耗，則為去年同類型調查數字約2.2倍。

根據環保署的數據，本港棄置堆填區的塑膠餐具垃圾量不斷上升，由2015年的每日2093萬件，增至2018年的2700萬件，數量增幅驚人。有環保團體估計7月中禁食晚市堂食後，加上外賣平台成熟等因素下，每日棄置塑膠餐具量增至逾5000萬件，即堆填區每年接收182億件塑膠餐具，佔整體都市固體廢物重量近3%。

然而，廢紙、廢塑料和廢金屬過去3年物料進口量總和近500萬公噸，有業界人士曾指部分進口廢膠會被棄置到堆填區，對堆填區造成沉重負擔。環保署2012年曾推斷本港堆填區在2014至2018年間會陸續填滿。

「見唔到政府有加強走塑嘅宣傳教育。」綠領行動總幹事何漢威指出，疫情延續至年底，外賣或會變成常態，政府應制訂長遠應對方案。另外，綠惜地球環境倡議總監朱漢強亦批評本港環保政策長期落後。

食環署管工職系工會秘書劉偉德日前指出，全日禁堂食措施生效後，造成環境衞生問題。街上、公園及工地地盤的區域，垃圾量大增，主要是飯盒。

環保署發言人回覆指，政府正就管制或禁用即棄塑膠餐具的可行性、範圍及機制展開研究，預計研究在本年底完成。署方會透過各項減廢措施加強源頭減廢，亦會繼續提升回收配套，從而為可回收物料建立循環經濟，自2019至2020財政年度起，亦已增撥恒常資源支援這些工作。

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