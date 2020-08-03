網民熱話：男女童「玩轉」港鐵車廂　阿媽懶理玩手機

男女童在車廂內搞破壞，但疑似其母則未見出言阻止。

眼見子女在公眾地方「搞破壞」，家長應有責任好好教導，不過偏偏有人選擇「隻眼開，隻眼閉」。近日網上流傳一段片段，兩名男女童在港鐵車廂變身「破壞王」，行徑令人氣憤，惟一直在旁的疑似阿媽卻一於懶理，只自顧「玩手機」，對二人行為視若無睹。

片段近日在Facebook各大群組流傳，片段中，三人同坐車廂一列座位，兩名男女童各據一方，其母則坐在中間位置，前面通道放上一部嬰兒車。期間女童跪在座位，在玻璃位置，不斷撕下貼在玻璃上的膠紙；至於另一名男童，就躺在兩個關愛座上，腳踩座位，雙手揮動着，自得其樂。至於其母雖坐在兩人中間，但自顧玩手機，對二人行為「零反應」。

網民看完影片，直斥男女童的行為「離晒譜」，但認為歸根究柢，責任在家長身上，「識生唔識教」、「生仔要考牌」。不過亦有人將矛頭指向拍片者身上，認為對方拍片亦於事無補，應上前阻止二人行為。

網民有話說：

Kapo Ng：我會試下攞咗佢架車狂奔，丟出車門外，睇吓佢有冇反應

NG RY：可以考慮教佢畫公仔

Alan KL AU：如果我喺現場，我會問下佢哋娘親點教仔，然後叫職員關注下

※緊貼網民熱話，掌握最熱話題，請關注網民熱話fb：