社工舊屋邨通山跑連繫街坊　冀重建前留下人情味

走在牛頭角熙來攘往的街頭，不難發現有一群建築物依山而建，它們數幢密度不高，只有矮矮的十數層，與工業區密密麻麻的工廠大廈群在區內形成兩個折然不同的世界，而走進那群舊群矮小建築物的懷內，即可感覺到鬧市中難得一見的清幽，這地方就是「觀塘花園大廈」。

花園大廈是觀塘區首個廉租屋邨，第一期於上世紀八十年代拆卸重建成現時的玉蓮臺，而現存矮小的建築群則是第二期，它們均有超過50年歷史，第二期預計將於5年後展開重建計劃，屆時數幢大廈將會分階段拆卸，居民在工程完成後將原區安置。

因應花園大廈的重建，社工Bowie服務的社區中心早前展開了社區支援計劃，「係想社區凝造，保留街坊嘅鄰里關係」，Bowie介紹自己的工作說。

而她服務的對象不限於住客，也包括邨內的小店，「重建上小店嘅問題我哋都會去關心，總之關乎社區嘅事我哋都會關心」，從這樣就可以看見Bowie對「社區」的定義，「社區係需要一啲點嚟凝聚街坊，等街坊可以聚首、傾偈。」

Bowie平日的工作就是在花園大廈各幢間跑來跑去作家訪，「街坊見到我都認得我係袁姑娘，會捉住我傾偈，我會好開心。」她認為屋邨固有的環境都令這裏的倫理關係好，「係畀人一種感覺係以人為本，以人為本係我可以喺度居住、好舒服，亦都係打開門唔會好壓迫，係有種空間感，大家住係舒服。」

她舉例說，建築物的設計就是有一條很長、很闊的走廊，「望出去會見到陽光同個天，唔係新型公屋嘅走廊咁窄，淨係得光管。」Bowie認為，住客打開門有一個空間，不感覺到很壓迫，就會好自然和隔離左右打招呼。

除了開放的走廊，Bowie指花園大廈的騎樓也是一大特色，「騎樓每一個好唔同，都係好強生命力的植物」，覺得這些都是街坊自主的創造，是珍貴的。訪問期間有老住戶在騎樓與Bowie攀談，不難理解珍視人情味的Bowie酷愛花園大廈騎樓的原因。

重建工程5年後才展開，今日就進行社區支援計劃會否太早？Bowie解釋指現時重建計劃比原定的延遲，因此社區支援早就開展。她續指整個社區規劃其實很早就會有，「唔係話依家拆，就早一、兩年先規劃。」

Bowie指早些開始支援，就可以掌握街坊更多需要，亦認為街坊在重建上有知情權及參與權，所以希望房協在整個規劃入面可真的聽聽街坊意見，覺得指現時居民接收有關重建的資訊太少，而且缺乏諮詢，「諮詢點解重要，係因為區入面有好多老人家，住咗好多年，其實佢哋掌握資嘅能力係弱嘅，敞若重建真係嚟嘅時候，佢哋會好措手不及。」

「我哋做過一個簡單嘅街站統計，即是係問如果真係重建，你最想保留花園大廈啲咩，好多（街坊）係話露台、騎樓同休憩空間，其實呢兩樣背後都係話，我好想同人有多啲接觸、有啲空間。」Bowie認為，「社區最重要嘅就係人。」

Bowie希望重建後的花園大廈可以保留充滿特色的騎樓，也希望街坊可以參與在內，共同建構屬於大家的花園大廈，她更想留人的是不同人之間的鄰里關係，「無論係我同街坊之間嘅關係，定係街坊互相嘅關係，都希望傳承畀下一代。」