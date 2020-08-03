4議員遭DQ參選資格　譚耀宗指人大未必容許延任

港府早前取消12名民主派人士的參選人資格(DQ)，當中包括4位競逐連任的議員。全國人大常委譚耀宗今早(3日)在電台節目表示，預料人大常委會在本月開會討論4位議員可否在立法會「真空期」延任時，會出現矛盾和「尷尬位」，指人大常委未必會同意港府說法，將DQ和延任分開處理。

譚指，有意競逐連任的議員公民黨議員郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋及專業議政梁繼昌被DQ，預料人大未必會「算數」而容許4人延任。此外，他希望人大常委採取較簡單的辦法處理「真空期」的安排，但強調一切要有依據，不能讓市民認為決策「一時一樣」。

至於港區人大代表葉國謙早前建議由中央任命「看守議會」及議員。譚耀宗認為可以考慮，強調會聽取各方意見後，在人大常委會上提出意見，表示現階段不想估計最終方案。

大律師公會副主席葉巧琦則表示，政府並無提供醫學專家的意見，以疫情嚴峻而押後立法會選舉的法理及證據基礎薄弱，質疑港府繞過《基本法》作決定。她又稱港府提請人大常委會作決定對本港法治影響相當大，指「再釋多幾次法，基本法會爛」。她續指，如港府根據《立法會條例》將立法會選舉押後14天是較平衡的做法，應視乎疫情發展再尋求其他方案。

對於刑事檢控專員梁卓然早前請辭，並透露自己與律政司司長鄭若驊意見分歧。葉指律政司以往甚少干預刑事檢控專員的決定，希望鄭盡快解釋是否與《港區國安法》有關，以釋除公眾疑慮。