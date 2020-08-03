內地檢測隊長指與3機構合作　提升港每日檢測量至20萬

本港新冠肺疫失控，中央政府應港府要求，派員到香港支援病毒檢測和建立社區隔離設施。率領「內地核酸檢測支援隊」的廣東省衛健委二級巡視員余德文指，他現時仍在廣州，待過境手續辦好後就會立即赴港。他透露，將會與內地在港的3間檢測機構合作，目標是將檢測量大幅提升至每日近20萬。

曾任廣東省支援武漢醫療隊總指揮余德文指，昨午抵港的7名先遣隊成員，主要負責與本港檢測機構對接，了解他們的場地、設備和工作流程，他們已提出初步計劃，相信先遣隊很快會進入工作狀態，但他未有透露計劃詳情。他強調，支援隊主要是配合和支援本港醫療工作。

余又指，衞生署目前一日只能做一萬個檢測，極不足以應對目前嚴峻的疫情。他表示，港府已批准華大、凱普、金域3家檢測開展核酸檢測，它們的檢測量一日約2至3萬，支援隊將與此3間機構合作，爭取將每日檢測量增至10多20萬，甚至更多。至於會否協助港府推行全民檢測，他指要視乎採集樣本的進度，以及本港的實際需要，他透露已與食物及衞生局局長陳肇始有初步意見交流，料抵港後會雙方會再次會面。