新屋嶺警戰術訓練中心地盤爆疫　至今累計8人中招

鄰近新屋嶺扣留中心、耗資逾19億元興建的文錦渡缸瓦甫「警察高級戰術」訓練中心疑爆發群組感染，至今累計8人染疫。土木工程拓展署證實，該地盤的總承建商是利基建築有限公司，至今有8名確診或初步確診患者，工程已暫時停止，將因應檢測結果與衞生防護中心跟進後續安排。東網已向利基建築查詢有關事宜，現正等候回覆。

東網記者今（3日）早抵達涉事地盤，發現通往地盤的路徑已遭鐵鏈及水馬等圍封，無法進入地盤範圍，現場亦未見有工作人員或建築車輛出入。

土木工程拓展署表示，上月29日得悉該地盤一名工人確診，及後於上月30日、本月1日及2日得悉該地盤再多7名工人初步確診，當中7人負責土地勘探的工作，受聘於香港土力混凝土工程有限公司；餘下1人則進行土地平整的工作。該署又指，承建商已按照衞生防護中心指引，在有關工作地點即時安排徹底的環境消毒，並安排與確診工人有緊密接觸的人員留在家中及進行病毒測試。

該署續指，疫情期間，涉事地盤一直嚴格執行各項防疫措施，包括為進入地盤人士量度體溫、為工人提供口罩及其他防護裝備、要求工人必須佩戴口罩，並已加強工作環境的清潔和消毒。

翻查資料，該地盤佔地19公頃，去年11月起展開警察設施土地平整及基礎建設工程，涉及費用約19億港元，預計將分階段於明年年底至2022年年底完工。