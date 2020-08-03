多37間食肆上疫榜　有確診者1日去10個不同地方

2020年08月03日 12:17
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    有確診者曾到訪多間食肆，包括大快活。
    第三波疫情持續昨(2日)增115宗確診個案，累計出現3512宗。衞生防護中心昨公布，確診者的行蹤再涉及多37間食肆。早前一名37歲男患者，在上月26日曾到到訪10個不同地方，包括觀塘APM廣場、沙田新城市廣場、灣仔入境事務大樓等。
    「新增確診者到訪過的餐廳或地方名單」
    ●東區威德閣 半島冰室
    ●東區康澤花園 麥當勞
    ●灣仔商業中心 雅園餐廳小廚
    ●灣仔協生大廈 雲桂川風味米線
    ●油尖旺順昌樓 616牛肉火鍋專門店
    ●油尖旺星光行 麥當勞
    ●油尖旺歐美廣場 老川皇
    ●油尖旺奧海城1期 糖心軒
    ●油尖旺健峰保險大廈 金滿樓
    ●油尖旺新世紀廣場 食代館
    ●油尖旺鴻禧大廈 新記雞粥
    ●油尖旺鴻都大廈 泰妃雞
    ●油尖旺旺角新城 紅茶
    ●觀塘麗港城商場 大快活
    ●觀塘樂華商場 麥當勞
    ●觀塘Megabox 茶木台式休閒餐廳
    ●觀塘油麗商場 大家樂
    ●黃大仙金池徑26號 幸福茶餐廳
    ●黃大仙鳳德商場 大家樂
    ●黃大仙鳳德商場 翠河餐廳
    ●黃大仙東頭邨 彩翠軒海鮮酒家
    ●黃大仙新蒲崗 渣打銀行大廈 容記小菜王
    ●九龍城One Victory Peko Peko Eatery
    ●九龍城潮樓 翠河餐廳
    ●九龍城愛民廣場 地道館車仔麵
    ●九龍城年豐樓 李錦基越南餐廳
    ●沙田美林商場 海港燒鵝海鮮酒家
    ●沙田連城廣場 小南洋
    ●沙田積達樓 老表雲吞麵
    ●大埔新達廣場 大家樂
    ●大埔昌運中心商場 Here
    ●北區花都廣場 九龍冰廳
    ●荃灣安安大樓 佳坊
    ●荃灣廣場 鴻星中菜
    ●荃灣悅來坊 籽苗葉泰國餐廳
    ●荃灣海濱花園 金莎堡茶餐廳
    ●元朗蝦尾新村路 華嫂冰室
    《香港疫慌》專頁: http://hk.on.cc/fea/hkdisease