多37間食肆上疫榜 有確診者1日去10個不同地方

有確診者曾到訪多間食肆，包括大快活。

第三波疫情持續昨(2日)增115宗確診個案，累計出現3512宗。衞生防護中心昨公布，確診者的行蹤再涉及多37間食肆。早前一名37歲男患者，在上月26日曾到到訪10個不同地方，包括觀塘APM廣場、沙田新城市廣場、灣仔入境事務大樓等。

「新增確診者到訪過的餐廳或地方名單」

●東區威德閣 半島冰室

●東區康澤花園 麥當勞

●灣仔商業中心 雅園餐廳小廚

●灣仔協生大廈 雲桂川風味米線

●油尖旺順昌樓 616牛肉火鍋專門店

●油尖旺星光行 麥當勞

●油尖旺歐美廣場 老川皇

●油尖旺奧海城1期 糖心軒

●油尖旺健峰保險大廈 金滿樓

●油尖旺新世紀廣場 食代館

●油尖旺鴻禧大廈 新記雞粥

●油尖旺鴻都大廈 泰妃雞

●油尖旺旺角新城 紅茶

●觀塘麗港城商場 大快活

●觀塘樂華商場 麥當勞

●觀塘Megabox 茶木台式休閒餐廳

●觀塘油麗商場 大家樂

●黃大仙金池徑26號 幸福茶餐廳

●黃大仙鳳德商場 大家樂

●黃大仙鳳德商場 翠河餐廳

●黃大仙東頭邨 彩翠軒海鮮酒家

●黃大仙新蒲崗 渣打銀行大廈 容記小菜王

●九龍城One Victory Peko Peko Eatery

●九龍城潮樓 翠河餐廳

●九龍城愛民廣場 地道館車仔麵

●九龍城年豐樓 李錦基越南餐廳

●沙田美林商場 海港燒鵝海鮮酒家

●沙田連城廣場 小南洋

●沙田積達樓 老表雲吞麵

●大埔新達廣場 大家樂

●大埔昌運中心商場 Here

●北區花都廣場 九龍冰廳

●荃灣安安大樓 佳坊

●荃灣廣場 鴻星中菜

●荃灣悅來坊 籽苗葉泰國餐廳

●荃灣海濱花園 金莎堡茶餐廳

●元朗蝦尾新村路 華嫂冰室