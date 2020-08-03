郭卓堅入稟覆核政府押後立會選舉決定　要求頒禁令阻議員延任

「長洲覆核王」郭卓堅今日（3日）又就社會議題入稟高院申請司法覆核，更一連入稟兩份司法覆核申請，挑戰特首林鄭月娥宣布押後立法會選舉一年及豁免包括海員等部份來港人士需檢疫的決定。

首先他聯同一名女市民陳潔冰入稟挑戰特首押後立法會選舉的決定。他於入稟狀指此決定實屬錯誤，並會造成香港政制危機，要求法庭頒令指立法會議員的任期須按基本法規定為期4年。入稟狀又要求法庭頒發禁制令，禁止將立法會議員任期改為5年，認為此安排會違反《基本法》。

另一份司法覆核則由郭獨自申請，他於入稟狀指特首豁免包括海員在內的部份人士之入境檢疫安排，屬公職人員行為失當，令帶菌者在港四處走動，令第三波新冠肺炎爆發。郭要求法庭頒令特首決定錯誤，令第三波疫情傳染及擴散。郭又要求法庭頒令要特首就此事向港人作出賠償。

就押後立法會選舉一事，郭卓堅認為《緊急法》不能凌駕《基本法》，更稱：「咁不如燒咗《基本法》去啦？」至於豁免檢疫一事，他認為特首行政失當令香港人受害，特別是慈雲山及黃大仙的居民，故要求政府作出賠償。