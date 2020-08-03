國泰累計至少5人染疫　新增航膳製作部1員工初步確診

因管理不善而從全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，1名來自航膳製作部之擺餐部的員工初步確診新冠肺炎，至今累計至少5人染疫。該員工於上周六(1日)晚上初步確診，最後當值日期為上周二(28日)，曾於工作地點內逗留約1.5小時。公司已通知及安排所有與該確診員工有密切接觸的同事，進行病毒檢測及即時接受隔離，而該員工的當值地點亦已進行徹底深層清潔消毒程序。

東網今(3日)接到由員工提供的通告，內文指國泰航空飲食服務(香港)有限公司獲悉航膳製作部之擺餐部的1名員工初步確診。公司指會繼續密切監察個案的進展，並提醒員工在公司所有範圍內都必須佩戴口罩，包括員工飯堂及辦公室，又指員工若出現任何相關病徵，即使沒有發燒，均不應上班工作，應盡早前往求診及接受病毒檢測。

國泰貨運站早前已有1名外判商員工及1名資訊科技部員工確診，上周再爆出多2名在國泰航空貨運站負責出口貨機文件工作的員工「中招」。