理大研發「重組RDB」疫苗　可產生新冠病毒免疫抗體

新冠肺炎疫情持續，科學家紛紛研發疫苗，期望為全球帶來希望。香港理工大學及澳門科技大學成功研發「重組RDB」疫苗，疫苗以新冠病毒刺突蛋白受體結合區域作為靶點，而研究團隊將疫苗注射在小鼠、兔子及猴子身上，有效令他們產生強烈的抗體反應，令他們產生免疫力。研究團隊指已與台灣及美國的廠商傾談合作，可盡快生產疫苗，而成本亦較現時正生產的疫苗為低。

研究團隊約在今年2月進行相關研發，團隊成員之一的澳門科技大學醫學院教授張康表示，新冠病毒的感染步驟，是新冠病毒利用其刺突蛋白受體結合區域（S-RBD）與宿主如人體細胞受體結合，進入宿主細胞，造成感染。劉指，若可以阻止這個情況發生，就可以避免感染。

團隊發現，若重組疫苗以新冠病毒刺突蛋白受體結合區域作為靶點，為小鼠、兔子及猴子注射單劑疫苗的7天或14天內，牠們均可產生抗體，如注射2劑，可以將免疫力再一步提升。

張補充指，有關疫苗的潛在副作用低，而且生產上述疫苗的有關技術與製造流感疫苗的技術相同，因此是現時成熟的工藝，因此有利大量生產並降低生產成本。

理大應用生物及化學科技學系客席教授劉耀南表示，已經與台灣及美國廠商聯繫，並與台灣的廠商簽訂合同，相信很快可以進行生產，並進行人體臨床試驗。劉指早前亦與創新及科技局局長薛永恒提及相關研究。

至於使用在人體是否與動物一樣有相同的高抗體及低副作用效果，他指則要再進行測試。他期望在量化生產化後，可以預留800萬支疫苗予香港及澳門市民。