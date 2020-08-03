強制中港貨車安裝衞星定位　業界：內地防疫「大石砸死蟹」

香港新冠肺炎確診人數不斷上升，內地宣布再次收緊粵港跨境貨車的入境安排。廣東省交通運輸廳昨日(2日)宣布，要求所有粵港跨境貨車在本周五(7日)前完成安裝衞星定位裝置，數據接入深圳及廣東省的監管系統。據悉，現時全港逾1.2萬輛中港跨境貨車中，只有數百輛安裝了衞星定位裝置。業界批評內地當局「大石砸死蟹」，未有給予足夠時間業界準備，質疑措施對防疫幫助不大，兼且勞民傷財。

廣東省交通運輸廳昨日向省內各市交通運輸局發出緊急通知，指按照該省新冠肺炎防控指揮部第170次會議，為加強粵港跨境貨車的疫情防控工作，及時掌握相關車輛運行軌迹以保障跨境運輸安全，決定要求所有粵港跨境貨車，安裝具有行駛記錄功能的衞星定位裝置；同時參照重點營運車輛的動態監控數據傳輸模式，將跨境營運車輛的衞星定位數據，接入深圳市交通運輸局監管平台，再上報至省道路運輸車輛衞星定位數據管理系統。

廣東省交通運輸廳又要求，深圳市須於本周五前，完成粵港跨境貨車安裝使用衞星定位裝置工作，並指定專人每日將安裝情況上報。文件指，該措施主要是採集車輛運行軌迹等信息，用於疫情防控工作，不涉及駕駛人員私隱。

陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉表示，現時全港約有1.2萬輛跨境貨車，除了一些大型運輸公司有安裝衞星定位裝置以監察司機工作外，業內有超過一半的跨境貨車都沒有安裝。他稱，相關裝置由承辦商提供，每月收取約300元的使用費，而且需支付數千元的按金。他批評內地當局「大石砸死蟹」，「是否真的對防疫有那麼大的幫助？弄得勞民傷財，除非所有費用由內地支付。」他又指，內地當局亦計劃要求跨境司機必須於入境後8小時內返回香港，他曾向內地有關部門反映指部分前往東莞和廣州的車程，不能做到8小時來回，要求放寬相關時限，有關部門稱會考慮。

貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，業界對於新措施感到十分憤怒，批評內地當局不斷收緊防疫要求，但未有給予足夠時間讓業界準備。他指，現時業內只剩下約7000至8000名司機上班，其餘人士都因為內地收緊防疫要求而停工。他稱，假如內地進一步收緊措施，必定對供港物資造成極度嚴重的影響。