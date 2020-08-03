2018年南亞村藏槍案　裝修工否認藏子彈受審

警方當日起出的霰彈槍及子彈。

警方於2018年7月，於深水埗通州街橋底「南亞村」截獲一名地盤男工，揭發他藏有霰彈槍和7發子彈。涉嫌供應相關子彈的54歲裝修工蘇志雄，否認一項無牌管有彈藥罪，案件今（3日）於區域法院開審。控方開案陳詞指被告曾在警誡下稱是替他人覓得子彈。

被告蘇志雄否認於2016年8月某日在香港管有5發實彈。控方開案陳詞指，2018年7月21日凌晨1時許，一名西九龍衝鋒隊員巡經通州街與桂林街交界時，見男子陳東榮行迹可疑，正欲上前截查。當時陳拔足狂奔，但最後被制服，警員在他的背包中搜獲一支霰彈槍及子彈，並在附近草叢再找到6發子彈。陳稱其中5發霰彈槍子彈乃本案被告送予他。

同月23日，警方到被告位於牛頭角的住所將他拘捕，他在警誡下稱：「早幾年前呢，傻榮叫我幫佢搵啲子彈，咪喺四會搵鄉里阿德（譯音）攞左5粒子彈，喺荔枝角一間餐廳交比佢」。

被告及後在錄影會面中，稱他透過親友認識「傻榮」，對方表示欲找子彈「打雀用」，他其後回鄉並獲鄉里贈送了5粒子彈，他把子彈帶回港後交予對方。

辯方表示會反對將警員記事冊內被告的口頭招認及錄影會面呈堂，指被告曾遭警員毆打、恐嚇等。而涉案的另一名被告陳東榮，早前已於高院承認一項無牌管有槍械及彈藥罪，現還押候判。