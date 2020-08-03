疫情下外賣飯盒垃圾大增　清潔工友憂接觸飛沬染疫

港府推出禁堂食措施，大批市民被迫轉買外賣，外賣飯盒及口罩等垃圾逼爆垃圾桶。有工會指出，疫情下社區及街頭垃圾量增多，加上市民對清潔的質量要求均上升，令清潔工友工作量激增。該會又指，疫情下不少工友於垃圾站內用膳，惟「份工唔包飯鐘」，一旦染疫亦不獲保障，批評有關合約不公平，促請政府改善。

禁堂食措施實施數日，外賣餐具等垃圾數量隨即大增。食物環境衞生署職工權益工會副主席李美笑指，疫情至今未止，有清潔工友反映近日街頭垃圾增多，塑膠飯盒及紙巾等更是明顯激增，不但令工友工作量大增，「有時食緊飯都要做嘢」，亦擔心會影響環境。

另外，飯盒等垃圾增多亦令工友染疫風險大增。李指出，清潔工友普遍於垃圾站食飯，期間必定會脫下口罩，擔心不慎接觸到沾有飛沫的垃圾而染疫。她續指，政府前線清潔工友無「飯鐘錢」，一旦食飯時染疫則不屬工傷，而同一部門的文職員工則獲「飯鐘錢」，批評當局有階級歧視，亦等同剝削工友。