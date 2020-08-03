拒出示身份證後遭疑非法入境　博士生對警提司法覆核

科大博士生、香港輔助教研人員工會榮譽顧問吳嘉倫，在今年「五・一」國際勞動節當日擺街站宣傳成立工會，被巡警查身份證登記資料。吳聲稱他拒絕後，巡警便改口稱懷疑他是非法入境者，必須交出身份證查閱。他事後向投訴警察課投訴，指巡警指懷疑他非法入境只是訛稱，並無合理基礎。他更於上周五（7月31日）入稟高院提出司法覆核，要求法庭裁定警方這次是越權行使查身份證的權利，而且有關權力更屬違反《基本法》。

本案申請人吳嘉倫在申請書表示，他在今年5月1日下午，在港鐵紅磡站與理工大學之間的行人天橋擺街站，向市民宣傳組織工會。期間先有防暴警察來查問後離開，之後再有4名軍裝警察到場，查問及拍照後原已離去，但其後又突然返回街站，表示要登記申請人和同場3名同工的資料。警員在申請人詢問下，表明並非懷疑申請人犯法，申請人遂拒絕交出身份證，還用手機致電律師朋友，讓律師與警方直接對話。

申請人指在場警員其後表示「總之就係要你出示身份證啦，我係警察」，並要求申請人中斷與律師的通話。申請人收線後，警員便突然表示懷疑申請人非法入境，並指他若再打電話是阻差辦公，命令他放下電話。

申請人表示因擔心警察會使用暴力，惟有交出身份證。他事後作出投訴，警方確認警員當時是根據《入境條例》要求他與同工出示身份證。

申請人表示，高院曾有案例指，警察可在調查非入境罪行時動用《入境條例》查身份證。不過上訴庭在最近的案例已對此原則提出質疑。而在本案中，警察已表明查證目的是要登記街站人員資料，後來才改口稱懷疑他非法入境，顯然不是真實理由，警方因此不能引用《入境條例》。

最後申請人表示，如法庭不同意警方在本案無權引用《入境條例》，他會要求法庭裁定《入境條例》賦權警方查身份證，是對港人人身自由作出不合理和不符比例的侵犯，違反《基本法》賦予的權利。

另外，本案申請人吳嘉倫在去年7月入稟小額錢債審裁處，指警方在去年6月12日不合法地發射催淚彈，令他身心受創，要求警方向他賠償7.5萬港元。今年5月警方指其申索欠缺證供支持及屬瑣屑無聊，要求將之剔除，但被審裁官拒絕。警方就審裁官的決定，今天（3日）向高院原訟庭申請上訴，獲原訟庭受理，上訴將會排期審理。