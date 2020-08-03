17歲女熟睡中被搓乳房　繼父否認非禮受審

中年漢被指在大圍美田邨住所，趁着17歲繼女熟睡，暗中解開對方睡衣鈕扣，再伸手入內搓揉其乳房1分鐘，他否認一項非禮罪，案件今（3日）在沙田法院開審。女事主出庭作供時指，當時感覺胸部痛楚後睜開眼，便見到被告的手在其身上。辯方質疑她只是誤把夢境連繫到現實世界，事主矢口否認。法庭裁定案件表證成立，被告下午會出庭自辯。

被告現年39歲，法庭以英文字母S.L.F取代其姓名。他被控於2020年5月18日在大圍美田邨某室內非禮女子X。被告是X的繼父。

X在屏風後作供指，母親與被告在她讀小學時結婚。約2015年開始她與母親、後父，及母親和被告所生的妹妹，同住在案發的美田邨單位。及至2019年9月母親與被告離婚，但4人仍然同住。

X表示平日被告會負責洗衫及做家務，形容對方視她如親女般照顧，彼此關係「唔算好亦唔算差」。X憶述於事發當日凌晨，她穿着扣鈕的睡衣睡在碌架床下格，妹妹睡在她的左邊，2人各自蓋着一張被子。

至清晨6時許，她在半夢半醒間，感覺到有人搓揉她的右邊胸部，她形容對方搓揉的力度「算大」，令她感到痛楚。約1分鐘後她張開眼睛，赫見睡衣的部分鈕扣被解開，被告的手伸進了睡衣內。她問被告：「你做緊乜嘢？」，他便停止動作，並若無其事回答：「冚被囉」，然後轉身離開。

X當時驚得哭起來 ，同時將事件告知正在上班的母親，母親亦馬上趕回家處理。X在盤問下表示，在被搓揉胸部前，感覺不到有人拿開被子或解開睡衣鈕扣，又承認睡衣鈕扣偶爾會在睡覺期間鬆開。

惟辯方律師指，當時被告只是為妹妹蓋被，但由於X壓着妹妹的被，被告便嘗試拉開被子，期間X因睡床郁動及被觸碰醒來，並將夢境連繫到現實。X不同意其說法，但表示知道被告有為妹妹蓋被的習慣。