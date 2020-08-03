港大師生聯署促撤回解僱戴耀廷　議員批戴罪有應得

香港大學法律學院前副教授戴耀廷早前因違法佔領行動案(佔中案)而遭判囚，最近港大校務委員會就事件以18票對2票大比數通過即時解僱戴。港大學生會收集逾2500名師生、校友聯署，促請校委會撤回解僱決定、要求在下周一(10日)公開解釋為何推翻教務委員會的決定，並於今午(3日)向教務長曾詠詩遞交請願信和聯署。但有議員指，戴被解僱是罪有應得，批評學生會做法是變相包庇戴。

港大學生會葉芷琳指，港大校委會決定解僱戴耀廷，做法是無視教委會裁決，以政治凌駕學術，是敗壞港大名聲。她表示，在上月29日發起聯署聲明，現時收集逾2500名師生和校友聯署簽名，顯示在校委會上投贊成票解僱戴的18人屬少數，無法代表港大民意。她又表明，不接受校委會主席李國章的說法，直斥李厚顏無恥。

港大校委會本科生代表李梓成認為，戴耀廷的案件仍在上訴當中，無人有資格可作決定。他又表示，會就事件草擬一份少數報告，並計劃在下次校委會上提交。

港大學生會提出三個要求，包括促請校委會撤回解僱決定、要求在下周一以書面形式公開解釋為何推翻教委會的決定、以及要求校委會檢討和修改大學規程第18條，有關校委會校外委員任命程序，確保要有大學持份者參與任命主席。

議員葛珮帆認為，戴耀廷是違法佔中的罪魁禍首，而法庭亦已作出裁決，形容已是罪證一籮籮，被解僱是罪有應得。她又指，戴身為法律系教授，但卻教人違法達義，煽動學生和年輕人作違法行為，屬誤人子弟，認為港大應一早解僱戴，現時是遲來的公義，批評學生會的做法是繼續縱容和包庇戴。