抗疫半年　13局長評分全線下跌　楊潤雄排榜末

調查發現13名局長及港府9項施政表現的滿意度評分均全線下跌。

有機構早前向逾1200名市民進行民意調查，包括要求受訪者就港府9項施政表現的滿意度作評分，結果顯示所有項目評分均錄得下跌，當中「社會福利」及「醫療質素」的跌幅最顯著。此外，13名局長評分亦全數下跌，其中公務員事務局局長聶德權的跌幅最大，而教育局局長楊潤雄則繼續位列榜尾。

香港研究協會於7月22日至31日期間，成功訪問1243名18歲以上市民，就港府官員及政府的施政表現進行評分。調查顯示，市民對政府各項施政表現的滿意度均錄得下跌，其中「改善社會福利」的跌幅最顯著，大跌0.22分，評分僅為1.89分；「提升醫療質素」亦大跌0.21分，評分為1.97分。

調查機構相信，結果反映政府應對近日疫情惡化問題上，未能滿足市民的期望。而排名方面，「紓緩房屋問題」再下跌0.1分，評分僅為1.79分，繼續位列榜尾。

此外，調查同時涵蓋對13名局長的評分，結果顯示全線局長評分錄得下跌，其中跌幅最大的聶德權僅獲1.89分，較上次調查大跌0.15分；而繼續排名最低的楊潤雄，今次得分為1.76分，亦較上次低0.12分。

調查團體認為，港府及問責團隊的整體表現與市民期望仍有較大落差，促請政府當前應對第三波疫情爆發的嚴峻考驗時，應積極調動各方面資源控制疫情，確保市民安全，並採取必要措施保民生、保經濟，讓社會經濟活動盡快恢復正常運行。