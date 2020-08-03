涉用消防喉噴警　文員辯稱噴空氣非噴警察

一名30歲男文員涉嫌於去年11月4日凌晨，在將軍澳尚德邨巴士總站外被指用消防水喉向一名衝鋒隊警長射水。他否認一項襲擊罪，案件今日(3日)在觀塘法院開審。法庭裁定案件表面證供成立，被告選擇不作供自辯，也沒傳召證人。案件押後至本月13日裁決。

報稱任職文員的被告吳日勤，被控於去年11月4日在將軍澳尚德邨尚智樓尚德巴士總站外，襲擊警長A。

警長供稱，案發時他隸屬東九龍衝鋒隊，負責執行特別任務。去年11月4日凌晨約12時半，他收到指示唐德街與唐俊街一帶有人堵路，他遂連同40名隊員到該處增援，他知道當晚警方曾施放催淚煙。

到約凌晨1時，他及隊員到達尚德巴士總站外的唐明街與唐俊街交界，見到有約80名示威者在場聚集，而身穿綠色長袖衫及淺藍色牛仔褲的被告，在距離他20米外走近警方防線，同時又大嗌：「射死我呀！射死我呀！」。他喝令被告停步，但被告無理會。

後來被告在花槽拾起消防水喉開水射向他們，他被水柱射中制服全濕，遂衝前向被告的面部噴胡椒噴劑。未幾被告大叫「死黑警」，並轉身試圖離開，他遂再向被告施放胡椒噴劑，此時同袍合力將被告按在地上制服拘捕。

但辯方則指，被告在警誡下表示：「我噴水，唔係噴警察，係噴空氣啫」。而水喉本來一直開住，被告只是拾起水喉射天射地，並無特定目標。從呈堂的新聞影片更可見，被告見警長衝向他，更一度將水喉向上提，避免水柱射向警長。後來被告被噴胡椒噴劑，他自然反應放低水喉，水花才誤濺到警長。

惟警長不同意，堅稱：「我行埋去，佢就射向我」。辯方質疑他誇張供詞，謊稱被告想轉身離開，有抹黑被告之嫌。

辯方更指，被告當時被胡椒噴劑噴中眼睛受傷，相反警長則沒有傷勢。即使被告想宣洩對整體警隊的不滿，亦不代表他有針對或襲擊警長的意圖，坦言警長堅稱遭被告施襲，或許是他捉錯用神，對號入座而已。