玉商被騙逾3000萬貨　入稟向張兆輝大姨追討

藝人張兆輝太太郭碧妍的姊姊、珠寶商人郭碧紅，再被指涉嫌擅取他人貨物而遭民事控告。3名廣州的玉器商人於上周五（7月31日）入稟香港高院，指稱被香港玉商欺騙，聲稱在香港有客源，誘使他們把一批名貴玉器帶來香港，對方卻暗中將貨交予郭碧紅。他們聯同其他同樣受騙的內地同業向香港警方報案，郭卻涉嫌糾黨攔路威嚇，還要苦主再付錢才能取回貨物。這3名廣州商人現要求郭及其同夥交回貨物，或向他們賠償貨款3250萬元人民幣。

本案原告陳鎮遠、陳淑花、林素華，被告則包括駱偉泉、郭碧紅，以及駱持有及擔任董事的宏翠珠寶有限公司。原告表示他們在廣州經營翡翠玉器店，駱經常到他們的店舖攀談。

2018年4月，駱到原告店舖取走4隻價值1000萬元人民幣的名貴玉鈪，聲稱用以出售，並簽署欠單承諾會在半個月內支付1000萬元人民幣。翌日駱再到原告店舖，表示看中原告另一隻玉鈪和一條由47塊玉串成的項鏈，請原告即晚帶它們到香港供買家驗貨。

同日傍晚原告帶貨抵港，他們去到宏翠珠寶的店舖後，駱要求他們把貨留下，人就暫時離開，避免與買家碰面。原告聽從駱的指示在附近等候，直至午夜駱才跟原告說買家要翌日才來，原告在駱請求下，同意把貨留在店舖過夜。

原告翌日再到宏翠珠寶，但是找不到駱。不過駱就用微信通知他們，謊稱一間珠寶店已經以3300萬元人民幣買下他們的貨。其後駱更上廣州簽署發票，承諾向原告付3300萬元人民幣。不過之後半個月，駱卻只付了50萬元人民幣。

他們為此再來香港追討，卻在宏翠珠寶碰到約10個廣州的玉器行家，原來大家都被駱以類似手法欺騙。至此駱才承認，有關貨物並無賣出，而是被交到郭碧紅手上。

原告表示，兩日後他們與其他苦主擬前往尖沙咀警署報案，郭卻帶著約20名大漢在警署門外攔路。郭聲稱會交還貨物，要求他們不要報警，更聲稱「誰不聽話就回不了大陸」。原告懾於對方，終於沒有報警。

不過郭至今都無還貨，更倒過來要原告向她付400萬元人民幣，以換回駱第一次取走的4隻玉鈪。原告早前已於內地報警及提出民事訴訟，要求取回這4隻玉鈪。

至於第二批駱承諾支付3300萬元人民幣的玉鈪和項鏈，原告就在去年於香港報警，原告要求法庭下令駱及郭交回該批玉器，或要他們支付買貨的尾數3250萬元人民幣。