調景嶺診所病毒樣本收集箱滿瀉　散落地上恐播毒

新冠肺炎疫情肆虐，不少市民希望做病毒測試以求安心。有指調景嶺一間醫務中心今早（3日）因收到大量檢測樣本，以致收集箱爆滿，甚至有樣本掉到地上；另有市民指油麻地胸肺科診所的樣本收集箱無人看管，管理樣本的情況同樣令人憂慮。

位於調景嶺地鐵站內的盈健醫務中心，屬盈健醫療集團旗下，是提供病毒測試的私營醫療機構之一。有指今早（3日），該醫務中心的病毒樣本收集箱爆滿，甚至有樣本掉到地上。據悉，曾有市民提醒中心職員收集箱已滿，但未獲理會。

東網記者到場視察，該醫務中心於午膳時間拉下鐵閘，門外有數名市民等待開門，而中心內未見收集箱，直至再度開門亦未有重新放置收集箱。有等候市民表示不知道今早曾發生收集箱滿瀉的事件，問到會否因而擔心增加染疫風險，該位市民則表示「無得驚」。

盈健醫療集團回應指，樣本收集均在每日早上完成，中午送到政府指定化驗所進行。對於今次事件引起大眾關注，已敦促職員日後處理樣本時要更謹慎小心，並稱在職員在客人提醒後，已即時作出跟進，收集點職員亦已再三確認樣本全部密封處理及存放妥當。