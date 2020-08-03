孫曉嵐劉頴匡等涉衝擊立法會案　轉區院審理

去年7月1日港島遊行後，大批示威者闖入立法會，多人被捕。港大學生會前會長孫曉嵐、民間集會團隊發言人劉頴匡及藝人王宗堯在內的11名男女，被控進入或逗留在會議廳範圍罪，直至6月被加控暴動。他們分5案今（3日）在西九龍法庭院再訊，被告暫毋須答辯。控方完成轉介文件，案件將於8月20日轉介至區域法院處理。

11名被告，包括黃家豪（20歲，學生）、羅樂生（19歲，廚師）、何俊諺（21歲，運輸工人）、畢慧芬（24歲，無業）、孫曉嵐（23歲，無業）、潘浩超（31歲，無業）、馬啟聰（30歲，網媒記者）、王宗堯（41歲，藝人）、沈鏡樂（24歲、地盤工）、劉頴匡（26歲、社運人士），文家健（21歲、學生）。

控罪指，他們於去年7月1日在立法會綜合大樓內參與暴動，及同日違反《立法會（權力及特權）條例》所發出的行政指令，即在進入立法會會議廳範圍內，未有遵守立法會人員為維持秩序而發出的指示，而該指令是用以規限任何人進入立法會會議廳範圍或規限該些人士在立法會會議廳範圍內的行為。

除畢慧芬及潘浩超因其他案件須繼續還押，其餘被告均獲准以原有條件保釋。