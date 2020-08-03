政Whats噏：PPRB換班　江永祥調任輔警總部　梁仲文今履新

高級警司江永祥(左)調到香港輔助警察隊總部的輔警支援課，職位由梁仲文(右)頂上。

反修例風波期間，警民關係跌到冰點，警方開咗多場「4點鐘記者會」講解行動詳情同進度，有幾位警察公共關係科嘅阿sir成日亮相，做咗警隊嘅焦點人物，其中總警司謝振中喺上年11月已經退下火線，佢嘅位置由郭嘉銓接手；至於高級警司江永祥同警司高振邦，就會喺今個月調任，分別由原駐守鐵路警區指揮官梁仲文同現駐守人事部嘅總督察張家寶接任，PPRB正式換班！

郭嘉銓上任後，正值示威衝突最嚴峻時期，佢先後主持咗10幾場「4點鐘記者會」，佢認為作為警隊發言人，要透過記者會將訊息傳畀公眾，澄清假消息。而為咗提升透明度，佢重新調整傳媒策略，致力重建警民互信。

而媒體聯絡及傳訊高級警司江永祥，自衝突開始至今共參與咗55次記者會，主力交代警方數字及應對傳媒提問。佢依家終於退下火線，調到香港輔助警察隊總部的輔警支援課，由下周一(10日)起喺九龍灣返工。

江嘅職位將由現年42歲梁仲文頂替，佢喺今日(3日)正式履新。梁喺香港大學修讀工商管理，以一級榮譽學士學位畢業，之後喺資訊科技顧問公司任職企業顧問，喺2001年投考督察加入警隊。佢做緊督察時已經好出色，係警隊「10優生」，喺3次專業考試中合共考獲10科「優異」及1科「優良」佳績。

至於過去一年，經常西裝骨骨出現喺記者會嘅警司高振邦，佢作為傳媒聯絡隊副主管，經常親自落場，穿着藍背心、手執「大聲公」周旋喺警察與記者之間。置身混亂衝突場面，佢嘅工作絕唔易做，他曾經被飛磚襲擊受傷，耳膜同聲帶都受損。

邦sir雖然今個月調任，但工作唔會輕鬆咗，因為佢將為調到警察機動部隊受訓，擔任「大隊長」率領169人隊員，受訓4個月後，會到行動部應變大隊駐守大約3個月，跟住調到「西九龍總區」機動部隊駐守，之後就會着住防暴裝親自上場。

而接替邦sir嘅46歲張家寶，大學未畢業已投考督察，後來有事請辭，2年後再次投考警員，喺學堂取得銀笛獎，佢之後獲得上司推薦考督察，2004年獲晉升，其後曾兼任《警訊》主持，至2015年晉升至總督察，佢本月中會調職到PPRB。