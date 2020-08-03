第2季食肆收益按年下跌25.9%　酒吧大跌46.5%

飲食業受新冠肺炎疫情重創，政府統計處今日（3日）公布今年第2季食肆收益及購貨額臨時數字，顯示第2季的食肆總收益價值的臨時估計為212億港元，按年下跌25.9%。食肆購貨總額的臨時估計則為70億港元，按年下跌24.7%。

數字顯示，今年第2季與上季比較，經季節性調整的食肆總收益的臨時估計以價值計及數量計分別上升5.0%及5.3%。而今年上半年與去年同期比較，食肆總收益以價值計及數量計分別下跌28.7%及29.8%。

按食肆類別分析，今年第2季與2019年第2季比較，酒吧的總收益以價值計及數量計跌幅最為嚴重，分別下跌46.5%及48.4%。中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌31.7%及32.7%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計則分別下跌22.3%及22.6%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌19.9%及21.6%。雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌19.1%及20.9%。

政府發言人指出，食肆總收益以價值計在今年第2季按年繼續大幅下跌25.9%。由於本地疫情在5、6月間減退，社交距離措施得以放寬，跌幅較第1季錄得的紀錄跌幅有所收窄。政府表示，由於本地的感染個案自7月以來急升，令社交距離措施最近再度收緊，預期餐飲業的經營環境短期內將極具挑戰，政府會密切留意有關發展。