疫情下難上門服務收入大減 寵物美容師：靠積蓄過活

新冠肺炎疫情下，本港多個行業大受打擊，香港寵物業界工會今日(3日)舉行記者會，指疫情下生計大受影響，敦促政府將寵物業界納入第三輪防疫抗疫基金，以紓緩從業者的經營壓力，補漏拾漏。

工會主席盧鳳儀表示，寵物業界有約2.5萬人，大部分從業人員在疫情下工作量大減，工會成員當中，更有近70%是自僱人士，因沒有強積金戶口，不能受惠於「保就業」計劃，只能靠政府向全港市民派發的1萬港元作為補貼。惟現時疫情仍然嚴峻，寵物業界亟須政府援助，促政府向業界人士提供3萬港元抗疫基金，共渡難關。

寵物美容師鄧先生亦是苦主之一，平日會上門到客人家中提供寵物美容服務，每月平均有萬多港元收入，最高峰時更可賺逾2萬港元。惟疫情下，客人均盡量減少外人出入家中的機會，令他生意大跌。他稱，2月疫情剛開始時，生意已跌至僅千多港元，原以為6月疫情可好轉，工作量會慢慢反彈，惟近日又迎來第3波疫情，目前僅靠積蓄過活，更要母親獨力任職保安，以支撐家庭開支。

議員胡志偉建議，政府應參考的士司機申請防疫抗疫基金的做法，只要寵物界從業員能提供相關工作紀錄及專業資格證明，便可申請相關補貼。他又表示會協助工會將有關建議提交局方，促政府補漏拾遺。