學生回校開學無期　教育局宣布新學年維持網上授課

新冠肺炎疫情未息，教育局局長楊潤雄今午(3日)宣布，全港學校可於原定擬定日期開課，包括8月開課的國際學校和幼稚園、9月開課的中小學和特殊學校，惟所有面授課程及校內活動暫停至另行通知，學生需在家學習。

楊表示，新學年開學後，校舍需保持開放，學校教職員仍需回校工作，但安排上需僅守社交距離。針對網上電子學習，楊稱教育局早於今年3月31日已將在家學習的指引放上網，關愛基金亦推出相應計劃協助貧窮學生添置電子產品。他補充指，在家學習並不等於電子學習，對年齡太細如幼稚園學童，一些簡單閱讀或工作紙更為合適。

他又提到，現時未能預算恢復面授日期，並稱若然恢復面授，亦適宜以分階段形式復課。若屆時香港進行大型檢測，教師亦有機會可參與。他指，相信在過去的時間，學校、家長和學生均已有在家學習的經驗，相關經驗有助提升未來在家學習的成效。

對於未能開學，可能會有幼稚園學生退學，令幼稚園財政陷入危機。楊潤雄認為，幼稚園是自負盈虧模式運作，當中七成學生在現時幼稚園資助計劃下受惠，而大部分半日制課程學生亦免學費，因此認為對幼稚園的影響會減低。他亦明白完全沒有受政府資助的幼稚園會受到較大的壓力，但認為在過去不同時候亦有向他們提供資助及支援。

他強調，幼稚園可能都是「保就業計劃」下的受惠者，在疫情下可能很多界別都受影響，因此要整體考慮情況，例如要如何幫助社會上的不同界別。

至於早前已公布可以押後提交的小五呈分試，楊指小部分學校因跨境學童未能回校上課關係而未能完成，因此會與學界商討如何進行評核。文憑試方面，早前考試及評核局提出學生繳交的校本評核量已因應疫情而減少，教育局亦會要求考評局做更多預案，例如建議考試時間表作適量調節、減少必修題讓學生有更多溫習彈性，但相信考評局要考慮考試的公平性等。

對於跨境學童的開學安排，局方會與深圳討論，亦會考慮不同方案，了解會否為跨境學童提供更多選擇，以方便他們學習。楊強調他們都是香港學童，會如同本地生一樣關顧。

至於接連有大學教員不被續約，楊回應指大學一直以來都是獨立運作，不論是學術研究或人事管理，強調政府沒有參與，亦會尊重法例給予的權力，並有既定制度處理問題，政府會尊重大學所作決定，亦呼籲社會不應以不同方法加添大學壓力。楊又指，在「港版國安法」下，政府會加強學校的國家安全教育工作，他指局方稍後會給指引予學校，讓學校了解要如何準備及施行。