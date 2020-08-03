香港保護兒童會有職員中招　家長憂爆疫危及上百名孩童

香港保護兒童會有員工確診新冠肺炎，惹爆疫恐慌！有讀者向東網表示，該會位於太子的兒童及家庭服務中心有員工染疫，擔憂居於中心的數十名0至2歲孩童中招，包括其2歲女兒。香港保護兒童會今（3日）證實，一名從事行政督導的職員前日（1日）確診，發病前已沒有回辦公室，現正安排為涉事單位所有職員，及按監護人意願為兒童進行病毒測試。

讀者李先生表示，他的2歲女兒於涉事中心居住，前日收到職員來電，指有一名非前線工作的員工染疫，惟當時職員僅指會加強清潔及消毒，未有提及會否安排隔離及檢疫。他批評，該中心現有數十名0至2歲孩童居於其中，中心應盡快作出相關防疫措施，否則小朋友抵抗力不足，或會因容易受感染而爆發疫情。

香港保護兒童會證實，一位職員因社區感染而確診，他於上月27日病發，上月25日曾短暫返回辦公室，及後一直在家休息直至發病。在得悉事件後，該會已立即以1比49漂白水清潔涉事單位所處大樓的公眾地方，盡快安排另一次徹底消毒，以及主動通報相關服務的家長，而涉事服務單位現正服務約100名兒童。

該會又指，基於涉事職員並非前線服務人員，發病前沒有回辦公室，加上該會早已嚴謹執行一系列防疫措施，包括要求全部職員每天量度體溫及申報健康、於辦公時間佩戴口罩、並加強清潔及消毒服務單位及公眾地方，衞生防護中心稱涉事單位只需維持現時照顧安排及防疫措施已足夠。