菲律賓明起封城兩周　逾百名菲傭未能如期來港

新冠肺炎疫情肆虐全球，其中菲律賓感染人數突破10萬，累計2100多人不治，單是今日(3日)已新增3226人確診，多46人死亡。總統杜特爾特回應醫護人員要求，宣布明日（4日）起再度封城，超過2700萬人受影響。有本港外傭中介公司代表指，本月原定有約200名菲傭可來港，受封城影響，暫時只有約20多人可到港。

根據規定，當地未來兩星期的公共運輸工具需要停駛，國內航班停飛，民眾要留在家中，只有購買必需品或運動時才能外出，僅少數商店可以營業，餐廳只限外賣。而新的防疫限制，適用於首都馬尼拉與周邊的呂宋島四個省分。

本身是得成女傭僱傭中心董事總經理的香港人力資源仲介協會主席廖翠蘭向東網表示，封城措施下，部分住在馬尼拉以外地方的菲傭由於欠缺交通，將沒法到馬尼拉乘坐航班來港，而本月原定有約200人可來港工作，暫時僅20多人可成功到港。

廖翠蘭指，菲律賓駐香港總領事館曾預計今年有1.2萬名菲傭來港，但疫情發展難以預測，她坦言沒法預計此批菲傭今年內能否來港工作，有本港僱主更由今年年初開始聘請外傭，但至今仍未到港，現已安排現有人手頂替。