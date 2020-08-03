無視禁聚令表演歌舞　大媽判罰3000元

3名在街頭表演歌舞賺錢、俗稱「歌舞大媽」的女子，今年4月疑無視政府禁聚令，繼續在中環9號碼頭設置擴音器等作歌舞表演，遭便衣女警拘捕及票控。其中2人今（3日）在東區法院承認一項組織受禁群組聚集罪，各被判罰款3000港元。

3名涉案女被告均持有香港身份證，惟英文名字均是普通話拼音，分別是歐麗花（38歲）、楊佳（38歲）及趙冬菊（53歲），其中楊及趙承認控罪，各被判罰款3000港元。歐則不認罪，案件押後至9月25日開審。

控方案情指，今年4月17日晚近7時，駐守中區的女警25229與同僚在中環9號碼頭一帶作便衣巡邏，目睹楊、趙及1名女子在該處表演歌舞，現場更設置了揚聲器及放了4張櫈。當時有3名男子吳永成（44歲）、蔡同興（69歲）及陳衛（59歲）正在觀看，各人距離少於1.5米。

女警與同僚觀察了大半小時後，上前表露身份並向3名歌舞大媽發出傳票，而3名男觀眾也因違反禁聚令各被發2000港元的定額罰款告票。

根據第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，任何人參加受禁群組聚集、組織受禁群組聚集，或擁有、控制或營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被罰款2.5萬港元及監禁6個月。 參加受禁群組聚集的人，則須繳付定額罰款2000港元，有關規例於今年3月29日生效。