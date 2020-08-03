兩青年圖毀輕鐵站　臨時打消念頭獲判感化

去年10月1日有市民在各區進行反修例示威，當晚有兩名18歲青年響應網上號召，帶備工具打算毀壞輕鐵站設施，但他們動手前已放棄念頭。警方及後拘捕兩人，控以他們一項有意圖而遊蕩罪，他們早前認罪，今（3日）在屯門法院各被判12個月感化。

兩名被告為廚師羅賦健（18歲）及侍應盧嘉亮（18歲）。控罪指他們於去年10月2日，在天水圍天逸輕鐵站遊蕩。案情指，港鐵保安員當晚凌晨3時許發現兩名被告於是報警，警察截停兩人，警誡下羅承認原本打算破壞八達通拍卡機，並帶警員找回已棄置的物品，包括錘仔、螺絲批和手套等；盧則表示一時貪玩。

辯方早前求情指，被告在案發前一日見到網上有人號召破壞港鐵設施，於是帶備工具在輕鐵站附近出現，但兩人再三考慮後決定放棄計劃並將工具丟棄。

裁判官判刑指，若被告依照計劃作出破壞行為，會招致一定的維修費，同時會令市民不便，屆時兩名被告或會被判處禁閉式刑罰。裁判官直指不論兩人的政治理念為何，亦不應犯法，慶幸兩人及時改變念頭，加上他們反省並有悔意，故接納報告建議，判他們感化。