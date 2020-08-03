機管局擬建「航天走廊」接駁大橋及航天城　預計2024年底前啓用

機場管理局正打算在港珠澳大橋香港口岸的旅檢大樓及航天城，興建一條長約850米的「航天走廊」，便利珠三角地區的旅客到航天城消費。該名為「航天走廊」的工程預計於2021年施工，暫定在2024年底前啟用。該走廊會提供穿梭巴士及行人通道，其他車輛禁止進入，並採用多項環保措施，如只以電動車提供穿梭巴士服務，確保營運期間不會排放空氣污染物。至於該工程造價，機管局回覆指目前不宜評論。

根據機管局向環保署提交名為「航天走廊」的工程環評文件顯示，該局打算在港珠澳大橋香港口岸的旅檢大樓及SKYCITY航天城中間，興建一條「航天走廊」，該條走廊長度約850米，其中一段長約400米的部分將跨越機場島與香港口岸人工島之間的海上航道。同時，該局預計項目屬小規模，走廊的海上部分長約400米，而陸上部分則長約450米。工程預計於2021年年底展開，於2023年底或2024年初完成，暫定在2024年底前啟用。

文件中表示，建造「航天走廊」目的是把握旅客及香港居民經港珠澳大橋、屯門至赤鱲角連接路及青馬大橋往來所帶來的機遇，而SKYCITY航天城為機場的核心項目，日後會被發展成機場的商業及娛樂中心，並更方便珠三角地區旅客經大橋的香港口岸到該處消費。

據圖表顯示，「航天走廊」的興建走線與機管局另一正興建中的工程項目「多式聯運中轉客運大樓——封閉行車橋及相關道路」近似。機管局於文中解釋指，航天走廊將為旅客及本地訪客提供服務，即供公眾使用；而封閉行車橋則只為往來珠三角地區與香港國際機場的航空中轉旅客提供服務，旅客可經連接香港口岸與海天客運碼頭的封閉行車橋往來兩地，不作其他公眾用途。封閉行車橋與航天走廊各有獨立的功能。

機管局回覆指，航天走廊將令往來SKYCITY航天城與香港口岸更為直接和便利，並且可以舒緩日後對機場道路網容量的壓力。至於有關航天走廊的工程造價，由於日後將進行招標，現階段不宜評論造價。