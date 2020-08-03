倡設過渡立法會　譚志源：包括參選提名無效議員

全國人大常委會將於本月8日至11日召開會議，消息指會議將討論包括因港府押後立法會選舉而出現1年議會「真空期」的解決方法。政制及內地事務局前局長譚志源指，人大常委會可考慮成立「過渡立法會」。至於4名競逐連任、被選舉主任裁定提名無效(DQ)的民主派議員，可否在立法會「真空期」內繼續擔任議員，譚建議讓所有議員再次宣誓就職。

譚志源指，港府因疫情嚴峻而押後立法會選舉導致出現1年「真空期」，衍生的憲制問題只能由人大常委會根據有關法律處理。他表示，處理今次「真空期」應依據兩大原則，包括不能進行大規模選舉，避免與保障公眾健康背道而馳；以及有效維持立法機關依法履行職責，確保涉及經濟民生的議題得到處理。

譚建議，人大常委會可考慮由第6屆立法會議員，組成任期一年的「過渡立法會」處理「真空期」，任期由本年10月1日至明年9月30日止，但指「過渡立法會」只屬過渡性質，認為第7屆立法會任期應由下年10月1日開始計算，維持每屆4年任期。

至於有意競逐連任的議員，包括公民黨郭榮鏗、郭家麒、楊岳橋及專業議政梁繼昌早前被DQ，譚建議讓議員重新宣誓就職。而現時立法會有4個議席空缺，如出現「真空期」將引發補選。譚指基於公共衞生考慮，不建議進行補選。

譚又稱，人大常委會可授權「過渡立法會」行使《基本法》就立法機關所規定的職權範圍，而現行立法會議事規則繼續有效。他認為「過渡立法會」可繼續處理第6屆立法會因任期結束屆滿而無法完成的事項，即條例草案和撥款申請毋須重啟程序。