晚市堂食禁令延長多7日　餐飲界指生意跌8成「吊緊命」

本港新冠肺炎疫情仍然肆虐，港府再延長防疫禁令多7日，14類表列處所仍要繼續關閉，餐廳仍要維持晚市禁堂食及一枱2人限坐。香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，自從晚市堂食禁令實施後，餐飲業界的生意已下跌高達80%，即使可做外賣生意，但其實生意已難有明顯改善，有35%的餐廳已索性停業，形容目前餐飲業界是「吊緊命」，估計只能再支撐多一至兩周。

黃家和說，雖然餐廳目前恢復了日間堂食，但因座位有限，多數只能靠外賣，「但好多打工仔都開始自己帶飯，少了很多人買外賣」，本周更為惡劣。他指已有35%的餐廳已索性停業，尤其是做宴席的食肆。他又指暑假本來是餐飲業界的黃金檔期，除了學生放暑假，亦是旅遊旺季，但今年已不復見。他希望政府再提供資助，否則業界只會進一步萎縮。

持牌遊戲機中心商會秘書羅小姐表示，業界目前正處於水深火熱之中，雖早前有一次性的10萬港元資助，但擁有300部遊戲機的大型遊戲機中心，由於佔地面積廣，一個月租金高達30萬港元，資助連一次交租都不夠，形容再度延長停業令無疑是雪上加霜。她指遊戲機中心牌照不易申請，即使經營困難，營辦商都不願放棄，因再重新領牌要搞至少兩年，部分正借錢交租捱下去。她促請港府再提供業界一次性現金資助，並按遊戲機中心規模來釐定資助比例。

香港美容業總會創會主席葉世雄表示，美容業在第三波疫情下再度停業，影響5至6萬名業界人士的生計，但今次爆發的群組主要來自的士及食肆等群組，而非娛樂場所，認為港府一刀切的做法十分殘忍，而且懶理業界死活，至今對業界的補助措施仍隻字不提，感到求助無門。

酒吧業界方面，香港酒吧業協會副主席錢雋永說，業界早前先後獲得約38萬抗疫基金，現階段可勉強捱到9月。他指，早前6月恢復營業一段時間後，業界有短暫地「回氣」，惟第三輪疫情再次來襲，業界的「救命錢」已所剩無幾，促請政府盡快推出第三輪抗疫基金支援酒吧業。他又批評，港府「佛系抗疫」是導致引發第三輪疫情的主因。

香港派對場地協會會長林漢然指出，過往暑假是派對場所的黃金期，惟現時受疫情及停業令影響，已經數月零收入，更要倒貼租金。他指協會統計本港約500間派對場地，有80%至90%要結業或轉手，由於大部分派對場所都是大學生剛畢業創業的基地，大家都欠缺現金流而結業。他指早前已有70%行家申請4萬港元抗疫基金，惟當中約有半數至今仍未收到，促港府盡快發放。