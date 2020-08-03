市民批延長禁晚市堂食不便　寧願政府推禁足令及封關

葉小姐指，寧願政府實施禁足令，因沒理由要人上班，但不讓人用膳。（李志湧攝）

港府宣布延長多項限制社交距離措施，包括兩人禁聚令、強制戴口罩、晚6朝5禁食肆堂食，以及要求表列處所關閉的規例，為期7日，直至本月11日。不少市民批評延長禁止晚市堂食的措施為生活帶來不便，更製造更多塑膠垃圾，認為禁足令及封關對控制疫情更為有效。

從事飲食業的盧先生表示，禁止晚市堂食令工作受影響，晚上生意大跌，需要提早收工，認為延長措施令生活增添麻煩，因晚餐要外賣回家，開支亦因而增加。他直言，封關較延長禁令更為有效，港府不應再讓隱形確診者入境香港。

市民周先生表示，平日習慣在餐廳吃晚餐後才回家，但受禁止晚市堂食措施影響，被迫買外賣回家，認為延長禁令為生活帶來不便，但為控制疫情亦沒法避免。

市民葉小姐則認為延長禁止晚市堂食等措施合理，可減少市民外出，但市民仍要上班、下班，寧願政府實施禁足令，因沒理由要人上班，但不讓人用膳。

市民陳小姐及張小姐均指，禁止晚市堂食令生活不便，更令塑膠廢物增加，認為政府應封關，因第三波疫情由豁免檢測的入境人士而起，形容「封關是最好的措施」。