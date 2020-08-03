內地收緊入境限制　跨境司機斷生計貨車為家

香港新冠肺炎疫情大爆發，原本獲批豁免入境隔離的香港跨境貨車司機，相關安排亦多次變更。有跨境貨車司機表示，內地多次更改跨境貨車司機入境安排，令業界無所適從，自己更多次被拒入境，無奈下只能蝸居在貨車內，以貨車為家。有業界人士批評港府對司機情況不聞不問，有欠公道。

跨境司機方先生指，自己早前已持兩地認可的核酸檢測陰性結果證明，但仍被深圳口岸人員拒絕入境，指以往居住在羅湖，但目前被深圳相關人員查封其家，令他有家歸不得，萬般無奈下只能寄居貨車內。

另一司機溫先生稱，早前持認可的核酸檢測證明打算入境，唯因自己在港報稱的住址屬疫區，被深圳當局拒絕入境，即使嘗試到元朗的賓館投宿，卻因屬高危人士亦被拒絕入住。他直言，即使有酒店願意讓其入住，但因疫情影響手停口停，沒有工作，亦無法負擔高昂價格，現時只能每晚蝸居在貨櫃車頭的位置，並到臨近公廁沖涼及洗衣服，垃圾亦只能堆積在貨櫃車內，集齊再處理，居住環境令人堪憂。

陸路客貨運輸業議會主席蔣志偉批評，政府漠視跨境司機情況，對司機不公道，盼政府能夠出手支援業界，與內地磋商完善的豁免入境隔離。

自上月23日上午10時起，經批准豁免入境隔離的香港跨境貨車司機，由香港經深港、珠港口岸入境兩市時，必須持有粵港兩地政府共同認可、具備資質的檢測機構發出的72小時內核酸檢測陰性結果證明，如非特殊必要，人員應當天往返。